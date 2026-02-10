Россиянам назвали недвижимость, которую разумно купить в 2026 году

Покупка жилья остается одной из тех крупных сделок, которые в ряде случаев имеет смысл рассмотреть до возможного роста цен в 2026 году. Речь не идет о массовом и резком удорожании «по всему рынку», но есть объективные факторы, которые могут постепенно подтолкнуть цены вверх в отдельных сегментах, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Елена Юргенева, эксперт рынка недвижимости, основательница Alpha Star Properties.

«Во-первых, сохраняется давление со стороны себестоимости строительства. Материалы, инженерные системы, логистика и рабочая сила за последние годы подорожали на десятки процентов, и это уже заложено в новые проекты. Даже если спрос остается сдержанным, у застройщиков ограничены возможности для снижения цен ниже определенного уровня. В 2026 году это может привести к тому, что новое предложение будет выходить на рынок уже по более высоким ценам, чем объекты, которые продаются сейчас», — поделилась она.

Во-вторых, возможное смягчение денежно-кредитной политики и адаптация ипотечного рынка способны вернуть часть отложенного спроса. Даже умеренное снижение реальных ипотечных ставок или расширение адресных программ поддержки увеличивают количество покупателей, которые готовы выйти на рынок. Это особенно заметно в сегменте готового и почти готового жилья, где решение о покупке принимается быстрее. В таких условиях цены на ликвидные объекты, как правило, реагируют первыми.

«С точки зрения практики сейчас наиболее рационально рассматривать покупку готовых новостроек и качественной вторичной недвижимости в хороших локациях. Эти категории меньше подвержены резким колебаниям, но при восстановлении спроса именно они быстрее переходят из стадии торга в стадию роста. При этом в текущий момент покупатель часто может получить скидку, рассрочку или более выгодные условия, чем в период оживления рынка», — считает эксперт.

Покупка жилья «на котловане» также может быть оправдана, но только при внимательном выборе проекта и застройщика.

«Здесь основной риск — сроки и условия финансирования, однако именно такие объекты чувствительнее всего к росту себестоимости и могут подорожать на следующих этапах строительства. Для тех, кто готов ждать и принимать проектные риски, это способ зафиксировать цену на ранней стадии», — заметила Юргенева.

Эксперт отметила важную деталь: покупка недвижимости сейчас имеет смысл прежде всего для тех, кто решает жилищный вопрос или рассматривает долгосрочное владение.

«Это не универсальный совет «покупать любой ценой». Если платеж по ипотеке находится на пределе бюджета, лучше не торопиться. Но если финансовая модель устойчива, а объект выбран с учетом ликвидности, покупка в текущий период может защитить от постепенного роста цен в 2026 году и сократить зависимость от будущих изменений рынка», — отметила она.

Таким образом, недвижимость — это не про попытку угадать минимальную цену, а про фиксацию понятного актива до того, как изменятся условия.

«В этом смысле для многих семей и долгосрочных покупателей начало 2026 года остается рабочим окном возможностей», — резюмировала она.

Ранее экономист назвал работающие способы повысить шансы на одобрение ипотеки.