Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Госдуме предложили значительно увеличить гарантийный срок на оборудование лифтов

Депутат Свищев: следует увеличить гарантийный срок на лифты до пяти лет
Телеграм-канал «ЖК Городские истории 2 очередь»

Минимальный гарантийный срок на лифтовое оборудование в России следует увеличить до пяти лет. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий направил соответствующее обращение на имя главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. В нем депутат предложил законодательно увеличить гарантийный срок на лифты с одного года до пяти лет, ввести солидарную ответственность изготовителя и монтажной организации, создать обязательный публичный реестр лифтов и ужесточить штрафы за неисполнение обязательств.

По словам Свищева, россияне покупают квартиры в новых домах, вместо комфорта получая ежедневный стресс и реальную угрозу жизни. Жители домов вынуждены по 40 минут ждать починки сломанного лифта, а некоторые вообще не рискуют пользоваться лифтами после новостей о падениях кабин.

Депутат подчеркнул, что причиной такой ситуации заключается в символической гарантии от производителя, которая заканчивается как раз тогда, когда начинают обнаруживаться скрытые дефекты и недоработки.

9 февраля сообщалось, что в подмосковном Жуковском произошла авария с лифтом, в котором находился пассажир.

Ранее лифт с пассажиром внутри рухнул с восьмого этажа в Нижегородской области.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!