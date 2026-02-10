В Госдуме предложили значительно увеличить гарантийный срок на оборудование лифтов

Депутат Свищев: следует увеличить гарантийный срок на лифты до пяти лет

Минимальный гарантийный срок на лифтовое оборудование в России следует увеличить до пяти лет. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий направил соответствующее обращение на имя главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. В нем депутат предложил законодательно увеличить гарантийный срок на лифты с одного года до пяти лет, ввести солидарную ответственность изготовителя и монтажной организации, создать обязательный публичный реестр лифтов и ужесточить штрафы за неисполнение обязательств.

По словам Свищева, россияне покупают квартиры в новых домах, вместо комфорта получая ежедневный стресс и реальную угрозу жизни. Жители домов вынуждены по 40 минут ждать починки сломанного лифта, а некоторые вообще не рискуют пользоваться лифтами после новостей о падениях кабин.

Депутат подчеркнул, что причиной такой ситуации заключается в символической гарантии от производителя, которая заканчивается как раз тогда, когда начинают обнаруживаться скрытые дефекты и недоработки.

9 февраля сообщалось, что в подмосковном Жуковском произошла авария с лифтом, в котором находился пассажир.

Ранее лифт с пассажиром внутри рухнул с восьмого этажа в Нижегородской области.