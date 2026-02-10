Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В России планируют сократить срок сдачи экзамена на права

В России могут сократить срок сдачи практического экзамена на права до 60 дней
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Предельный срок сдачи практического экзамена на получение водительских прав в России могут сократить с полугода до 60 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — сообщили источники агентства.

Как отмечается, МВД России подготовило проект постановления правительства, предлагающий сократить предельный срок, в течение которого подразделения ГАИ должны назначать практический экзамен. В ведомстве заверили, такое изменение позволит исключить затягивания сроков повторной сдачи практического экзамена.

До этого сообщалось, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Согласно новшеству, от предоставления справки могут освободить россиян при подаче заявления через «Госуслуги» и при условии, что информация о здоровье кандидата в водители есть в едином электронном реестре.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить теоретический экзамен на водительские права.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!