Стало известно, кто заплатит повышенные налоги в 2026 году

Прогрессивная многоступенчатая шкала НДФЛ в 2026 году не меняется и остается такой же, как в 2025-м: действуют ставки 13, 15, 18, 20 и 22% в зависимости от годового дохода. Так, для человека с зарплатой более 200 тыс. рублей налог составит 13,08%, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ключевой момент заключается в том, что повышенный налог берут не со всей суммы дохода: каждая ставка применяется только к той части денег, которая попадает в соответствующий диапазон. Порог 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), после которого начинается повышенная ставка, примерно вдвое выше средней начисленной зарплаты по стране, поэтому большинство россиян повышенные ставки не затрагивают. По действующим правилам доход до 2,4 млн рублей в год облагается по ставке 13%. Часть дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей в год облагается по ставке 15%, от 5 млн до 20 млн — по ставке 18%, от 20 млн до 50 млн — по ставке 20%, а сумма свыше 50 млн рублей — по ставке 22%», — отметил Балынин.

Эксперт привел несколько примеров расчета. Если человек за год заработал 2,5 млн рублей, то 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 13%, а оставшиеся около 100 тыс. рублей — по ставке 15% (15 тыс. рублей). В итоге налог составит 327 тыс. рублей, то есть эффективная ставка будет около 13,08%, пояснил экономист.

По его словам, если ежемесячный доход составляет 500 тыс. рублей (6 млн рублей в год), итоговый НДФЛ за год, по расчету эксперта, будет 882 тыс. рублей. В этом случае первые 2,4 млн рублей облагаются по ставке 13% (312 тыс. рублей), следующая часть дохода до 5 млн рублей — по 15% (390 тыс. рублей), а оставшийся 1 млн рублей сверх 5 млн — по 18% (180 тыс. рублей). Эффективная ставка в таком примере — около 14,7%, уточнил Балынин.

Он заключил, что если доход за год достигает 100 млн рублей, расчет затрагивает все диапазоны: 2,4 млн рублей облагаются по 13% (312 тыс. рублей), от 2,4 до 5 млн — по 15% (390 тыс. рублей), от 5 до 20 млн — по 18% (2,7 млн рублей), от 20 до 50 млн — по 20% (6 млн рублей), а от 50 до 100 млн — по 22% (11 млн рублей). Общая сумма налога составит 20,402 млн рублей, а эффективная ставка — около 20,4%, подытожил Балынин.

