Аналитик Мартьянов заявил об ударе по ключевой подстанции на западе Украины

Российские вооруженные силы нанесли удар по крупной энергетической подстанции, расположенной во Львовской области. Данный объект является важным элементом системы электроснабжения западной части Украины, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что удар пришелся по одной из крупнейших в Европе подстанций, работающей на напряжении 750 кВт.

«Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области. <…> Кроме того, она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза», — отметил он.

Аналитик утверждает, что результатом удара стала неконтролируемая ситуация в энергетической сфере не только в восточных и центральных, но и в западных областях Украины. По его словам, перебои с электроэнергией будут иметь катастрофические последствия.

«Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. <…> Это хаос, полный хаос!» — заключил Мартьянов.

Ранее на Украине вышли из строя ключевые энергетические подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».