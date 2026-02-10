Российские войска наносят удары по стянутым в столицу Украины военным производствам, складам и координационным центрам. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что стянутое в Киев огромное количество военных производств, складов и координационных центров являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому российская армия и наносит по ним удары. При этом атаки не нацелены на мирных жителей столицы Украины.

Мирошник подчеркнул, что украинская сторона действует в точности наоборот, создавая невыносимые условия для жизни гражданского населения. Это делается для того, чтобы влиять на внутреннюю повестку и запугивать население.

9 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов.

Ранее российские войска ударили по аэродрому в Полтавской области.