Российский дипломат рассказал о последствиях стягивания в Киев военных производств

Мирошник: армия Россия наносит удары по стянутым в Киев военным производствам
Российские войска наносят удары по стянутым в столицу Украины военным производствам, складам и координационным центрам. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что стянутое в Киев огромное количество военных производств, складов и координационных центров являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому российская армия и наносит по ним удары. При этом атаки не нацелены на мирных жителей столицы Украины.

Мирошник подчеркнул, что украинская сторона действует в точности наоборот, создавая невыносимые условия для жизни гражданского населения. Это делается для того, чтобы влиять на внутреннюю повестку и запугивать население.

9 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов.

Ранее российские войска ударили по аэродрому в Полтавской области.
 
