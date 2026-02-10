Размер шрифта
Жителя Приморского края заподозрили в нанесении дочери ножевого ранения в сердце

Житель Приморского края стал фигурантом дела о покушении на 11-летнюю дочь
Черниговская ЦРБ

Житель поселка Сибирцево в Приморском крае, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку расправиться над 11-летней дочерью. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что 4 февраля текущего года 61-летний мужчина после употребления спиртных напитков зашел в комнату к дочери и нанес ей ножевые ранения. На этом фоне в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«Прокуратура контролирует расследование уголовного дела», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что фигуранту уже избрали меру пресечения. Суд заключил жителя Сибирцево под стражу на два месяца.

Пресс-служба Черниговской центральной районной больницы на странице в социальной сети «ВКонтакте» написала, что подвергшегося нападению ребенка доставили в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением сердца. Девочка находилась в критическом состоянии, после первичной стабилизации пациента врачи приняли решение о срочном оперативном вмешательстве. Операция прошла успешно, пострадавшую поместили в отделение реанимации.

«Состояние оставалось тяжелым, требовало круглосуточного мониторинга и точных решений. <...> В пятницу (6 февраля — «Газета.Ru») <...> было принято решение о переводе пациента», — говорится в публикации.

Из нее следует, что девочку вертолетом санитарной авиации транспортировали в детскую краевую больницу №1. Лечение продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в расправе над девятилетним мальчиком.
 
