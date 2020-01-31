Укусивший американского боксера украинец Редкач лишен лицензии

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Укусивший американского боксера Дэнни Гарсии украинец Иван Редкач будет лишен лицензии на год. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на комиссию по делам спорта штата Нью-Йорк.

Напомним, что боксерский поединок между оппонентами прошел 26 января на арене «Барклайс Центр» и завершился победой Гарсии благодаря единогласному решению судей.

Во время боя украинец укусил американца за плечо. За это он лишен гонорара за бой, а также дополнительно оштрафован на $10 тысяч.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион АСА Хусейн Халиев порассуждал о Коноре Макгрегоре. Спортсмен раскритиковал болельщиков и экспертов, считающих договорным поединок ирландца против Дональда Серроне.