Укусивший американского боксера украинец Редкач лишен лицензии
Укусивший американского боксера Дэнни Гарсии украинец Иван Редкач будет лишен лицензии на год. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на комиссию по делам спорта штата Нью-Йорк.
Напомним, что боксерский поединок между оппонентами прошел 26 января на арене «Барклайс Центр» и завершился победой Гарсии благодаря единогласному решению судей.
Во время боя украинец укусил американца за плечо. За это он лишен гонорара за бой, а также дополнительно оштрафован на $10 тысяч.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион АСА Хусейн Халиев порассуждал о Коноре Макгрегоре. Спортсмен раскритиковал болельщиков и экспертов, считающих договорным поединок ирландца против Дональда Серроне.