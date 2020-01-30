Овечкин поделился мнением о выходе на 9-е место лучших снайперов НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился мнением о выходе на девятую строчку в рейтинге лучших снайперов лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По его словам, занимать столь высокое место в рейтинге голеадоров очень почетно.

Также Овечкин отметил, что он находится лишь в начале своего пути.

Напомним, что до отметки в 700 голов 34-летнему россиянину осталось забросить всего семь шайб. До рекорда Уэйна Гретцки — 201 точное попадание в ворота оппонентов.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал девятым снайпером в истории НХЛ