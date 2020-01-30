Овечкин стал девятым снайпером в истории НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин стал девятым снайпером в истории заокеанской лиги.

Шайба 34-летнего фораврда в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз» стала для него 693-й в карьере. В списке лучших снайперов НХЛ Овечкин обошел легендарного Стива Айзермана, защищавшего в свое время цвета «Детройт Ред Уингз».

Добавим, что этот гол не помог «Вашингтону» одержать победу.

После 51 игры в гладком чемпионате у обладателей Кубка Стэнли набралось 73 очка, что позволяет им единолично возглавлять сводную таблицу лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 1-е место по количеству сезонов с 35 голами среди левых форвардов НХЛ