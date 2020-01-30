Боец UFC Петр Ян провел тренировку для сотрудников ФСО
Российский боец, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Петр Ян провел семинар по смешанным единоборствам (MMA) для сотрудников личной охраны СОМ ФСО Российской Федерации.
Информация об этом была опубликована в официальном Instagram-профиле спортсмена. Также сообщается, что офицеры отблагодарили атлета за урок благодарственным письмом, которое содержало пожелания успехов в профессиональной карьере
Ранее менеджер Яна назвал следующего соперника бойца.
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Сегодня провели совместную тренировку с сотрудниками управления личной охраны СОМ ФСО России ������������ ! #петрян #rcc_academy #rcc_sport #petryan #ufc #чозажелтый #строимдорогу #путьвоина #история #сделатьневозможное #россия #неотступатьинесдаваться #сибирь #омск #екатеринбург #ufc #tigermuaythai #дорога