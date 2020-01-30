Боец UFC Петр Ян провел тренировку для сотрудников ФСО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/6/12866006/upload-RTS2UYT9-pic905-895x505-58458.jpg">

Российский боец, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Петр Ян провел семинар по смешанным единоборствам (MMA) для сотрудников личной охраны СОМ ФСО Российской Федерации.

Информация об этом была опубликована в официальном Instagram-профиле спортсмена. Также сообщается, что офицеры отблагодарили атлета за урок благодарственным письмом, которое содержало пожелания успехов в профессиональной карьере

Ранее менеджер Яна назвал следующего соперника бойца.