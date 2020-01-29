Капризов вышел на первое место в гонке снайперов КХЛ

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В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» в родных стенах проиграл ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:5.

Окончательный счет в матче установил форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Благодаря этому голу игрок красно-синих снова вышел на чистое первое место в гонке снайперов лиги: в текущем сезоне один из лидеров «армейцев» записал на свой счет 25 шайб, сообщает «Чемпионат».

Стоит отметить, что у ближайшего преследователя россиянина, нападающего столичного «Динамо» Дмитрия Яшкина на один точный бросок меньше.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ проявляет интерес к игроку СКА Зубу.