Капризов вышел на первое место в гонке снайперов КХЛ
В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» в родных стенах проиграл ЦСКА.
Встреча завершилась со счетом 2:5.
Окончательный счет в матче установил форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Благодаря этому голу игрок красно-синих снова вышел на чистое первое место в гонке снайперов лиги: в текущем сезоне один из лидеров «армейцев» записал на свой счет 25 шайб, сообщает «Чемпионат».
Стоит отметить, что у ближайшего преследователя россиянина, нападающего столичного «Динамо» Дмитрия Яшкина на один точный бросок меньше.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ проявляет интерес к игроку СКА Зубу.