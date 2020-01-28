Опубликован состав сборной России на шведский этап Евротура

Опубликован состав сборной России на шведский этап Еврохоккейтура.

Стоит отметить включение в заявку нападающего новосибирской «Сибири» Александра Шарова, защитника магнитогорского «Металлурга» Георгия Дронова и форварда казанского «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.

Полный список вызванных игроков доступен по ссылке в Twitter.

Добавим, что команда Алексея Кудашова проведет три игры 6, 8 и 9 февраля.

Ранее сообщалось, что главный тренер столичного «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлунь Ред Старз»