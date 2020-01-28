Опубликован состав сборной России на шведский этап Евротура
Опубликован состав сборной России на шведский этап Еврохоккейтура.
Стоит отметить включение в заявку нападающего новосибирской «Сибири» Александра Шарова, защитника магнитогорского «Металлурга» Георгия Дронова и форварда казанского «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.
Полный список вызванных игроков доступен по ссылке в Twitter.
Добавим, что команда Алексея Кудашова проведет три игры 6, 8 и 9 февраля.
Ранее сообщалось, что главный тренер столичного «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлунь Ред Старз»
Изучаем состав на Шведские хоккейные игры ��— Хоккей России (@russiahockey) January 28, 2020
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Расписание матчей нашей сборной, время мск:
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��6 февраля, 19:30 Финляндия – Россия (вынесенный матч в Хельсинки)
��8 февраля, 18:15 Швеция – Россия (Стокгольм)
��9 февраля, 14:15 Россия – Чехия (Стокгольм)
⠀#снамироссия pic.twitter.com/c9Dk74ODeF