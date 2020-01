Опубликованы фото с места авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант

В сети опубликованы снимки с места крушения вертолета, в котором погиб бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант. Фото появились на странице TMZ в Twitter.

Вертолет, в котором находился экс-спортсмен, разбился в калифорнийском городе Калабасас. Также в трагедии погибли еще четыре человека.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

Ранее полиция подтвердила гибель пятикратного чемпиона НБА.

BREAKING: Kobe Bryant died in a helicopter crash in Calabasas Sunday morning. Kobe was traveling with at least 3 other people in his private helicopter when it went down. Emergency personnel responded, but nobody on board survived. https://t.co/EG9YHW07hv pic.twitter.com/FkgfyvHlnc