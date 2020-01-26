Трусова, Косторная и Щербакова не будут выступать на юниорском чемпионате мира

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Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная не намерены принимать участие в юниорском чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Фигуристки, которые занимаются в группе у российского специалиста Этери Тутберидзе, проводят первый сезон на взрослом уровне. При этом спортсменки еще имеют право выступать на юниорском мировом первенстве из-за возраста (Косторной — 16 лет, Трусовой и Щербаковой — 15 лет).

При этом после прошедшего в австрийском Граце чемпионата Европы каждая из фигуристок ответила «нет» на вопрос, касающийся участия в ЮЧМ.

Европейское первенство выиграла Косторная, Щербакова стала второй, Трусова замкнула тройку лидеров.

Ранее сообщалось, что Косторная прокомментировала свою победу на турнире.