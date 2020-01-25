Пара Морозов/Тарасова начала работать с психологом

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Российская пара Владимир Морозов/Евгения Тарасова начала работать со специалистом в области психологии, который помогает им наладить стабильность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Марину Зуеву.

По ее словам, психолог помог спортсменам по-новому раскрыть себя, создавать образ и представляет его на льду.

Также Зуева заявила, что идея с приглашением специалиста исходила от нее, и что таким образом фигуристы набираются важного опыта.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Дмитрий Козловский, выступавший в паре с Александрой Бойковой на чемпионате Европы 2020 года, рассказал о мотивах своего трогательного поступка во время церемонии награждения.