Пара Морозов/Тарасова начала работать с психологом
Российская пара Владимир Морозов/Евгения Тарасова начала работать со специалистом в области психологии, который помогает им наладить стабильность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Марину Зуеву.
По ее словам, психолог помог спортсменам по-новому раскрыть себя, создавать образ и представляет его на льду.
Также Зуева заявила, что идея с приглашением специалиста исходила от нее, и что таким образом фигуристы набираются важного опыта.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Дмитрий Козловский, выступавший в паре с Александрой Бойковой на чемпионате Европы 2020 года, рассказал о мотивах своего трогательного поступка во время церемонии награждения.