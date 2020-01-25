Отчим Кокорина: Ротенберг мог в шутку предложить перейти в «Сочи»

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Отчим нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов, по совместительству являющийся его агентом, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что 28-летний форвард знал о готовящейся сделке по трансферу в «Сочи». Об этом сообщает «Фонтанка».

По его словам, президент черноморского клуба Борис Ротенберг мог лишь в шутку предложить перейти в стан его команды.

«Если даже Кокорин и Ротенберг общались между собой, то я на нем не присутствовал. Это могло быть осенью или когда-либо еще. Трансферное предложение могло бы быть, но только в шутку. До конкретики дело вряд ли доходило», — сказал Логинов.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Дандолка» в контрольном матче на первом тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.