Бронзовый призер ЧЕ Ходыкин: мы получаем удовольствие от катания

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Российский фигурист Денис Ходыкин поделился впечатлениями от проходящего в Австрии чемпионата Европы — 2020.

24 января атлет, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, взял бронзу континентального первенства.

«Естественно, мы абсолютно не расстроились. Как никак, первая медаль чемпионата Европы! Наш спортивный путь только начинается. Мы понимаем, над чем стоит поработать. Мы получаем удовольствие от того, как катаемся, пускай порой допускаем ошибки», — цитирует Ходыкина «Чемпионат».

Напомним, что золото в соревнованиях спортивных пар досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, тогда как Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место.

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