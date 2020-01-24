Теннисист Медведев рассказал о проблемах со здоровьем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/390/12815390/cxzcxz-pic905-895x505-36734.jpg">

Российский теннисист, первая ракетка страны Даниил Медведев рассказал о проблемах со здоровьем, передает News Yahoo.

Во время второго круга Australian Open у спортсмена начались проблемы со здоровьем — пошла кровь из носа. Медведев был вынужден взять медицинский тайм-аут.

«Иногда со мной такое случается. Правда, не во время матча, поэтому сегодня игру пришлось остановить. В прошлом сезоне такая же история приключилась в первом круге этого турнира», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Медведев надеется, что AO будет долгим для него, так как хочет помочь жертвам пожаров.