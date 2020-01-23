Макгрегор планирует провести следующий поединок до лета

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в течение следующих четырех месяцев хочет вернуться в клетку.

Об этом поведал наставник ирландца Джон Кавана.

«Я буду очень удивлен, если Конор не выйдет в октагон до лета. Он определенно собирается подраться за это время», — цитирует специалиста Yahoo Sports.

Напомним, что 19 января Макгрегор за 40 секунд нокаутировал ветерана ММА Дональда Серроне на турнире UFC 246 и вернулся в титульную гонку.

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