Макгрегор планирует провести следующий поединок до лета
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в течение следующих четырех месяцев хочет вернуться в клетку.
Об этом поведал наставник ирландца Джон Кавана.
«Я буду очень удивлен, если Конор не выйдет в октагон до лета. Он определенно собирается подраться за это время», — цитирует специалиста Yahoo Sports.
Напомним, что 19 января Макгрегор за 40 секунд нокаутировал ветерана ММА Дональда Серроне на турнире UFC 246 и вернулся в титульную гонку.
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