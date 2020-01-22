Боец Исмаилов дал совет попавшему под арест Емельяненко-младшему
Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов дал совет попавшему под арест Александру Емельяненко, с которым у него предстоит поединок в рамках турнира АСА. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, к предстоящему бою 36-летнему спортсмену необходимо готовиться максимально серьезно и избегать недооценки оппонента.
«Для Емельяненко эта битва не будет легкой. Возможно, он недооценивает меня. Думает, что я маленький и лысый, но советую ему сразу проявить осторожность и проявить уважение», — сказал Исмаилов.
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