Боец Исмаилов дал совет попавшему под арест Емельяненко-младшему

<img src="//img.gazeta.ru/files3/568/12841568/RIAN_5612282.HR-pic905-895x505-50924.jpg">

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов дал совет попавшему под арест Александру Емельяненко, с которым у него предстоит поединок в рамках турнира АСА. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, к предстоящему бою 36-летнему спортсмену необходимо готовиться максимально серьезно и избегать недооценки оппонента.

«Для Емельяненко эта битва не будет легкой. Возможно, он недооценивает меня. Думает, что я маленький и лысый, но советую ему сразу проявить осторожность и проявить уважение», — сказал Исмаилов.

Ранее сообщалось, что бывшая спортсменка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Милана Дудиева поведала о тренировках с дочерью пресс-секретаря президента Российской Федерации Влаимира Путина Елизаветой Песковой.