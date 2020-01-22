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В Пермском крае футбольные ворота упали на ребенка. Об этом сообщает региональный портал министерства здравоохранения.

Инцидент состоялся 20 января 2020 года в селе Култаево. Приехавшая через 20 минут после поступления сигнала на пульт управления бригада скорой помощи зафиксировала сильный ушиб головы.

После госпитализации нейрохирурги провели операцию. В настоящее время ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких; его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков продолжит работу на благо отечественного спорта.