В Пермском крае футбольные ворота упали на ребенка
В Пермском крае футбольные ворота упали на ребенка. Об этом сообщает региональный портал министерства здравоохранения.
Инцидент состоялся 20 января 2020 года в селе Култаево. Приехавшая через 20 минут после поступления сигнала на пульт управления бригада скорой помощи зафиксировала сильный ушиб головы.
После госпитализации нейрохирурги провели операцию. В настоящее время ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких; его состояние стабильное.
Ранее сообщалось, что бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков продолжит работу на благо отечественного спорта.