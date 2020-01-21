Трамп поздравил Макгрегора с победой на турнире UFC 246
Президент США Дональд Трамп поздравил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора с победой на турнире в Лас-Вегасе.
В ночь на 19 января ирландец одержал победу нокаутом над представителем США Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Макгрегор нокаутировал соперника за 40 секунд.
«Поздравляю с большой победой в UFC», — написал Трамп в Twitter.
Для Макгрегора этот бой стал первым с 2018 года. В октябре ирландец проиграл российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Поединок завершился в четвертом раунде болевым приемом.
Ранее Макгрегор назвал Трампа феноменальным президентом и поздравил его с днем Мартина Лютера Кинга.
Congratulations on your big @UFC WIN! https://t.co/135dOECsEf— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020