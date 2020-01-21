Модель, в избиении которой обвиняют Ковалева, перенесла четыре операции

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Американская модель Джейми Фронтц рассказала о том, как перенесла четыре операции после нападения российского боксера Сергея Ковалева, передает TMZ.

Напомним, что инцидент произошел летом 2018 года в Калифорнии, США. Тогда бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) обвинили в нападении на девушку во время вечеринки и арестовали, однако спортсмен был выпущен под залог. У Фронтц, согласно ее словам, был сломан нос, а также появилась открытая рана на голове и травма позвоночника после того, как боксер ударил ее кулаком по лицу. Модель подала иск на Ковалева в размере $8 млн.

Также она рассказала о грыже на шее после инцидента, из-за которой девушка постоянно испытывала покалывание в руке.

В данный момент судебное разбирательство по делу Ковалева продолжается, а досудебное заседание назначено на 8 апреля. Если вина россиянина будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаля хочет организовать титульный бой с ирландцем Конором Макгрегором.