Хабиб станет следующим соперником Макгрегора

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что следующим соперником ирландца Конора Макгрегора должен стать чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор одержал победу техническим нокаутом над американцем Дональдом Серроне. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По словам президента UFC, ирландец очень хочет провести реванш с Нурмагомедовым. Уайт также сравнил их противостояние с боями Мухаммеда Али против Джо Фрейзера и Джоржа Формана.

«Считаю, что следующим боем Макгрегора должен быть поединок с Нурмагомедовым. Это важно и для наследия Хабиба. Если он побьет Тони Фергюсона, а потом — еще раз Конора… Это будет нечто», — цитирует Уайта Sport24.

Функционер отметил, что в случае поражения Нурмагомедова Макгрегор проведет бой с Фергюсоном.

Ранее бывший абсолютный чемпион по боксу американец Флойд Мейвезер анонсировал второй бой против Макгрегора.