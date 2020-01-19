Мейвезер анонсировал второй бой против Макгрегора
Бывший абсолютный чемпион по боксу американец Флойд Мейвезер опубликовал в Instagram постер возможного боя против ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, передает ТАСС.
В ночь на 19 января ирландец нокаутировал представителя США Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, который прошел в Лас-Вегасе.
На постере, который опубликовал Мейвезер, изображены оба спортсмена, а также подпись «Мейвезер — Макгрегор — 2, 2020». Первый бой между бойцами прошел в августе 2017 года и завершился победой американца нокаутом.
Ранее Макгрегор рассказал о планах после победы над Серроне на турнире UFC 246.