Овечкин назвал причину своей сверхрезультативности
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин назвал причину своей сверхрезультативности в последних трех матчах регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.
По его словам, важную роль в прошедших восьми шайбах в сыграл предстоящий отпуск.
«Настало время перегруппироваться и набрать сил перед второй частью сезона. У меня дальше небольшой отпуск, поэтому пришлось выложиться на полную катушку. Мы были в бешенстве перед третьим периодом и не дали сопернику ни единого шанса», — сказал россиянин.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Овечкина Барри Тротц прокомментировал его очередной хет-трик.