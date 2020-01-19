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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин назвал причину своей сверхрезультативности в последних трех матчах регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

По его словам, важную роль в прошедших восьми шайбах в сыграл предстоящий отпуск.

«Настало время перегруппироваться и набрать сил перед второй частью сезона. У меня дальше небольшой отпуск, поэтому пришлось выложиться на полную катушку. Мы были в бешенстве перед третьим периодом и не дали сопернику ни единого шанса», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Овечкина Барри Тротц прокомментировал его очередной хет-трик.