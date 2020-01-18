Рублев одержал разгромную победу в финале турнира в Аделаиде

Андрей Рублев стал победителем турнира в австралийском Аделаиде.

В решающем матче соревнований российский теннисист в двух сетах крупно обыграл Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР.

Встреча продлилась 57 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:0.

Стоит отметить, что на прошедшей неделе Рублев стал лучшим на турнире в Дохе.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от Australian Open.