Серроне в случае победы даст Макгрегору незамедлительный реванш

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Экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне высказался относительно предстоящего боя с Конором Макгрегором.

Он отметил, что намерен дать реванш звездному ирландцу в случае своей победы.

«Естественно, в случае победы я дам Конору реванш. Мне просто без разницы, с кем биться. Главное в этом вопросе лишь где и когда», — приводит слова американца BJ Penn.

Стоит отметить, что поединок Макгрегор — Серроне состоится 19 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне.