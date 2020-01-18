Серроне в случае победы даст Макгрегору незамедлительный реванш
Экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне высказался относительно предстоящего боя с Конором Макгрегором.
Он отметил, что намерен дать реванш звездному ирландцу в случае своей победы.
«Естественно, в случае победы я дам Конору реванш. Мне просто без разницы, с кем биться. Главное в этом вопросе лишь где и когда», — приводит слова американца BJ Penn.
Стоит отметить, что поединок Макгрегор — Серроне состоится 19 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.