Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.

Стоит отметить, что бывший футболист успел поработать в тренерском штабе Леонида Слуцкого в голландском «Витессе».

«Голландцам просто без разницы, что творится в других странах. Там всем просто по фигу... Хотя все-таки есть одно но.

Этот народ не особо любит воинствующие страны, которые проявляют агрессию. Но мы для Нидерландов не одни такие, ведь голландцы в том же ключе высказываются и об американцах. К ним они тоже относятся не очень хорошо, потому что они также пытаются устраивать войны», — цитирует экс-игрока сборной России «Чемпионат».

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