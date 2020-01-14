У Сетьена есть опция расторжения летом 2020 и 2021 года контракта с «Барселоной»
Соглашение каталонской «Барселоны» с новым главным тренером Энрике Сетьеном предусматривает опцию расторжения в двух случаях — по истечении первых шести месяцев, а также первых полутора лет действия. Об этом в Twitter-аккаунте сообщает журналист ESPN Мой Льоренс.
Исходя из этих обстоятельств, можно предположить, что в случае неудовлетворенности боссов сине-гранатовых работой наставника, он может покинуть стан команды в конце текущего или же следующего сезона.
Напомним, что последним клубом, в котором работал Сетьен, был «Бетис». На посту тренера «Барсы» он сменил Эрнесто Вальверде, который руководил командой с 2017 по 2020 год.
Ранее сообщалось, что «Барселона» еще не расторгла контракт с Вальверде.
Contrato de Setién hasta 2022, con cláusulas que pueden romper y liberar el acuerdo... 6 meses+1+1... @espn @espnfc @ESPNDeportes— moisESPN (@moillorens) 13 января 2020 г.