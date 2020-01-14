Ученица Тутберидзе может пропустить остаток сезона
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева ответила на вопрос о шансах выступить в этом сезоне, передает РИА «Новости».
Одна из подписчиц спортсменки в Instagram спросила у ученицы Этери Тутберидзе, будет ли она выступать на соревнованиях в сезоне-2019/20.
«Скорее всего, нет», — написала Турсынбаева.
В сентябре стало известно, что спортсменка получила травму, из-за чего была вынуждена сняться с предсезонного турнира Lombardia Trophy. После этого она не смогла выступить на этапах Гран-при.
В прошлом сезоне Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира в японской Сайтаме.
Ранее казахстанская фигуристка показала свои навыки в игре на скрипке.