Ученица Тутберидзе может пропустить остаток сезона

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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева ответила на вопрос о шансах выступить в этом сезоне, передает РИА «Новости».

Одна из подписчиц спортсменки в Instagram спросила у ученицы Этери Тутберидзе, будет ли она выступать на соревнованиях в сезоне-2019/20.

«Скорее всего, нет», — написала Турсынбаева.

В сентябре стало известно, что спортсменка получила травму, из-за чего была вынуждена сняться с предсезонного турнира Lombardia Trophy. После этого она не смогла выступить на этапах Гран-при.

В прошлом сезоне Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира в японской Сайтаме.

Ранее казахстанская фигуристка показала свои навыки в игре на скрипке.