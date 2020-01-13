Василевский сыграет на Матче звезд НХЛ — 2020

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Российский страж ворот «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поучаствует в Матче звезд НХЛ — 2020, передает «Чемпионат».

Отечественный голкипер заменит вратаря «Бостон Брюинз» Тукку Раска, сообщает пресс-служба лиги.

Стоит отметить, что 13 января Василевский был признан лучшим игроком по итогам недели в НХЛ. Россиянин одержал три победы в трех матчах, также выдав два шатаута кряду и отразив 97,2% бросков по своим воротам.

К слову, для Андрея это будет уже третий Матч звезд НХЛ в карьере.

Ранее сообщалось, что пытавшийся отобрать ребенка у жены Зайцев сыграет в НХЛ впервые за месяц.