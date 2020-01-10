В фигурном катании поднят необходимый технический минимум для участия женщин в ЧМ

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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение поднять женский технический минимум для участия в чемпионате мира 2020 года. Информация была опубликована на официальном сайте организации.

Согласно опубликованным материалам, для участия на турнире в Монреале, Канада, фигуристки должны набрать за короткую программу от 30-ти баллов, за произвольную — от 50-ти. Отметим, что изменения выступят в силу лишь в женском одиночном катании, другие виды нововведения не затронут.

Напомним, что на чемпионате мира 2019 года лишь шесть участниц не смогли набрать 50 баллов и более за исполнение произвольной программы.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова открыла виртуальный музей коньков.