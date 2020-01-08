ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках чемпионата КХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/861/12250861/RIAN_5814900.HR-pic905-895x505-59350.jpg">

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на домашней арене бело-голубых, завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Богдан Киселевич, Антон Слепышев, Иржи Секач и Константин Окулов. У хозяев шайбу забросил Теэму Пулккинен.

ЦСКА одержал четвертую победу в последних пяти матчах регулярного чемпионата. В следующей встрече красно-синие примут пекинский «Куньлунь Ред Стар», а «Динамо» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» в овертайме переиграл «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

1:0 — Пулккинен (Тарасов) — 04:42

1:1 — Киселевич (Мамин) — 20:25

1:2 — Слепышев (Капризов, Толчинский) — 38:27 (5x4)

1:3 — Секач (Шалунов, Калинин) — 39:53

1:4 — Окулов (Секач) — 48:41