Автограф Загитовой пытаются продать за 15 тысяч рублей

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Автограф олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, передает РИА «Новости».

В объявлении отмечается, что автограф был получен на этапе Гран-при в Москве. Подписанное фото спортсменки продавец оценил в 15 тысяч рублей.

После финала Гран-при по фигурному катанию Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что фигуристка вернется к интенсивным двухразовым тренировкам после окончания ледового шоу, в котором спортсменка принимает участие.