Автограф Загитовой пытаются продать за 15 тысяч рублей
Автограф олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, передает РИА «Новости».
В объявлении отмечается, что автограф был получен на этапе Гран-при в Москве. Подписанное фото спортсменки продавец оценил в 15 тысяч рублей.
После финала Гран-при по фигурному катанию Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что фигуристка вернется к интенсивным двухразовым тренировкам после окончания ледового шоу, в котором спортсменка принимает участие.