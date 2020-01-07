WADA не отправило уведомление о споре с РУСАДА в суд
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не отправило уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи со спором с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу решения исполкома организации, передает ТАСС.
9 декабря было принято решение лишить статуса соответствия РУСАДА, а также отстранить российских спортсменов от участия на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. 27 декабря РУСАДА уведомило о несогласии с санкциями.
«WADA пока не отправило уведомление. Мы сообщим, когда это произойдет», — заявили в WADA.
Ранее Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея (ИИХФ), заявил, что в 2023 году молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске.