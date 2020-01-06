«Рубин» перехватил полузащитника Макарова у ЦСКА

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Казанский «Рубин» объявил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова. Об этом сообщает официальный сайт двукратных чемпионов России.

Трудовое соглашение с 21-летним воспитанником академии Коноплева рассчитало на три сезона. В текущем сезоне розыгрыша Олимп-ФНЛ Макаров провел 20 матчей, в которых сумел поразить ворота соперников 11 раз.

Напомним, что до этого молодым футболистом активно интересовался столичный ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» не отпустил нападающего сборной России Федора Смолова в аренду в нидерландский «Фейеноорд».