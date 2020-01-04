Устюгов и Большунов попали на пьедестал почета по итогам спринта
Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов попали на пьедестал почета по итогам спринтерской гонки в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски», которая в настоящее время проходит в Италии.
Первым к финишу классического спринта прибыл норвежский спортсмен Йоханнес Клэбо. Его итоговое время — 3:03,78.
Всего на семь десятых секунды от победителя отстал Сергей Устюгов, занявший второе место.
Бронзовая медаль также на счету российского спортсмена. Александр Большунов приехал к финишу третьим, с отставанием в одну секунду и 33 сотых.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла последнее место в финале спринта на шестом этапе «Тур де Ски»