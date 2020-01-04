Устюгов и Большунов попали на пьедестал почета по итогам спринта

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Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов попали на пьедестал почета по итогам спринтерской гонки в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски», которая в настоящее время проходит в Италии.

Первым к финишу классического спринта прибыл норвежский спортсмен Йоханнес Клэбо. Его итоговое время — 3:03,78.

Всего на семь десятых секунды от победителя отстал Сергей Устюгов, занявший второе место.

Бронзовая медаль также на счету российского спортсмена. Александр Большунов приехал к финишу третьим, с отставанием в одну секунду и 33 сотых.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла последнее место в финале спринта на шестом этапе «Тур де Ски»