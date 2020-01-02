Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
В список попали 18-летний грузинский полузащитник казанского «Рубина» Зурико Давиташвили, 17-летний российский защитник ЦСКА Вадим Карпов, 20-летний исландский хавбек армейского клуба Арнор Сигурдссон и 20-летний российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
В рейтинг попадают лучшие молодые игроки, возраст которых не превышает 21 год.
Ранее было названо условие, согласно которому Сергей Семак не будет уволен из «Зенита».