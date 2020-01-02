Ибрагимович прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович прилетел в Италию для того, чтобы подписать соглашение с «Миланом», сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, самолет со шведским форвардом на борту сел в Милане в 13.30 по московскому времени.
СМИ сообщалось, что официальная презентация игрока состоится 3 января. Соглашение форварда будет рассчитано до июня 2020 года и будет продлено автоматически, если он проведет 50% матчей или более.
Ранее была названа дата презентации Ибрагимовича в «Милане».