Ибрагимович прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом»

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Нападающий Златан Ибрагимович прилетел в Италию для того, чтобы подписать соглашение с «Миланом», сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, самолет со шведским форвардом на борту сел в Милане в 13.30 по московскому времени.

СМИ сообщалось, что официальная презентация игрока состоится 3 января. Соглашение форварда будет рассчитано до июня 2020 года и будет продлено автоматически, если он проведет 50% матчей или более.

Ранее была названа дата презентации Ибрагимовича в «Милане».