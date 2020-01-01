Известны сочетания звеньев сборной России на матч со Швейцарией на МЧМ

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Стало известно, какие звенья сборной России сыграют в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии, сообщает Sport24.

Игра за выход в полуфинал состоится 2 января и начнется в 14.30 по московскому времени.

Вратари: Аскаров, Мифтахов, Исаев;

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;Малышев — Грошев, Ртищев — Круглов — Соркин.

Ранее наставник сборной Швейцарии поделился мыслями о предстоящем матче с Россией.