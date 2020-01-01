Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
Александр Большунов выиграл золотую награду в гонке преследования в рамках престижной многодневки «Тур де Ски».
Вторым через 13 секунд пришел к финишу еще один представитель России Сергей Устюгов. Замкнул тройку лидеров финский лыжник Ииво Нисканен (+24,8).
Стоит отметить, что лидером на дистанцию уходил Устюгов, вторым и третьим стартовали еще два представителя России Иван Якимушкин и Большунов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что россиянка Непряева стала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски».