«Ливерпуль» не проигрывает уже 50 домашних матчей подряд

Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» вот уже 50 матчей подряд не уступает дома ни одной команде. Об этом сообщает Opta Sport в Twitter.

Напомним, что вчера, 29 декабря на стадионе «Энфилд» прошел матч 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу скаузеров.

Таким образом, на счету подопечных Клоппа 40 побед и десять раз «красные» сыграли вничью.

Это третья по продолжительности серия в истории чемпионатов Англии. Второй результат также принадлежит мерсисайдцам — 63 матча в период с 1978 по 1980 год.

Отметим, что рекордсменом лиги является лондонский «Челси». На счету «синих» 83 матча в период с 2004 по 2008 год.

В данный момент лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ливерпуль». На счету команды 55 очков, а победная серия состоит из десяти встреч.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола побил рекорд португальского специалиста Жозэ Моуринью по скорости достижения 100 побед в АПЛ.

50 - Liverpool are now unbeaten in 50 home league games (W40 D10); this is only the third time any side has gone 50+ home matches without defeat in English top-flight history, after Chelsea (86 between 2004-2008) and Liverpool themselves (63 between 1978-1980). Innings. pic.twitter.com/wTwcSOMnrI