Хоккеист сборной США назвал грязной игру против команды России

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Форвард сборной США Артур Калиев подвел итоги матча группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею против команды России.

Спортсмен заявил, что счастлив победе над соперником.

«Игра получилась эмоциональной, даже грязной, но так всегда в матчах с Россией. Большая победа для нас, была настоящая война на льду, с большим количеством удалений», — цитирует Калиева ТАСС.

Американец отметил, что его сборной повезло забросить больше шайб.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что молодежная сборная страны показала хорошую игру.