Косторная не против выступить на Олимпиаде в конном спорте

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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о своем увлечении конным спортом и выразила готовность выступить на Олимпийских играх в этом виде, передает ТАСС.

Она заявила, что занимается конным спортом давно и всерьез им увлечена. При этом она занимается как выездкой, так и конкуром.

«Я увлекаюсь конным спортом, занимаюсь выездкой, пробую конкур — это как скольжение, а потом уже прыжки Олимпиада в конном спорте? Почему бы и нет», — призналась она.

На чемпионате России Косторная заняла второе место.

Ранее было опубликовано видео проката Косторной на ЧР по фигурному катанию.