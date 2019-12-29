Косторная не против выступить на Олимпиаде в конном спорте
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о своем увлечении конным спортом и выразила готовность выступить на Олимпийских играх в этом виде, передает ТАСС.
Она заявила, что занимается конным спортом давно и всерьез им увлечена. При этом она занимается как выездкой, так и конкуром.
«Я увлекаюсь конным спортом, занимаюсь выездкой, пробую конкур — это как скольжение, а потом уже прыжки Олимпиада в конном спорте? Почему бы и нет», — призналась она.
На чемпионате России Косторная заняла второе место.
Ранее было опубликовано видео проката Косторной на ЧР по фигурному катанию.