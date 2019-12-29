Нагиев поддержал расставшуюся с Телегиным Пелагею

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Ведущий проекта «Голос» Дмитрий Нагиев выразил поддержку певице Пелагее после известий о том, что она разводится с хоккеистом московского ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным, передает Sport24.

27 декабря артистка исполнила на «Голосе» песню «Выйду ночью в поле с конем». После выступлений к ней подошел Нагиев и пожелал ей «прибавления в новом году к походу с конем кого-то еще». После этого Пелагея обняла ведущего.

«Держись. Все будет хорошо», — добавил Нагиев.

Ранее Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей.