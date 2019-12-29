Устюгову «становится дико» от новостей про повышение пенсионного возраста
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о трудностях длительных сборов. По словам двукратного чемпиона мира, порой спортсменам не хватает времени, чтобы следить за важными событиями в мире.
«Мы все время на сборах и часто выпадаем из информационной повестки, плохо представляем, что и как происходит у нас в стране. Бывает, приедешь домой, в Екатеринбург, включишь телевизор и становится дико: узнаешь, что повысили пенсионный возраст», — приводит слова Устюгова Sports.ru.
Закон о пенсионной реформе в России был подписан в октябре прошлого года. Согласно нему, пенсионный возраст в стране постепенно повысится до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Ранее Устюгов обратился к хейтерам.