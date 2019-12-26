Сборная России уступила Чехии в дебютном матче МЧМ-2020
Сборная России по хоккею проиграла в дебютном матче молодежного чемпионата мира — 2020.
Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу команды Чехии. победу хозяевам турнира принес точный бросок Яна Енека во втором периоде.
Стоит отметить, что 28-го числа россияне померятся силой с канадцами.
МЧМ-2020. Группа B
Чехия — Россия — 4:3
1:0 — Чайка (Еник, Теплы) – 02:46' (5x4),
2:0 — Мышак (Теплы) – 07:41' (5x5),
2:1 — Замула (Хованов, Денисенко) – 10:19' (5x5),
2:2 — Подколзин (Марченко, Романов) – 14:32' (5x5),
3:2 — Блюмель – 25:31' (5x5),
3:3 — Замула (Воронков, Александров) – 26:16' (5x5),
4:3 — Еник (Теплы, Шир) – 37:25' (5x3).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Овечкин стал лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ.