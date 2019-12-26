Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу на чемпионате России

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли короткую программу танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

За свой прокат пара получила 88,43 балла, что позволило им стать первыми. На втором месте оказался дуэт Александры Степановой / Ивана Букина, чье выступление судьи оценили 87,13 балла.

Замкнули тройку лидеров Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, набравшие 77,38 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.

Произвольный танец пары покажут 27 декабря в 9.30 по московскому времени.

Ранее Софья Евдокимова и Егор Базин оценили свой уровень на чемпионате России.